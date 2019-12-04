Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Он отметил, что тема местных выборов будет обсуждаться с Левеном, в частности, в части присутствия иностранных наблюдателей.

"Я уверен, что мы будем поднимать вопрос возможности местных выборов. Для нас важно, чтобы это соответствовало законодательству Украины, чтобы были представлены все наши партии, чтобы были иностранные наблюдатели, и чтобы был безопасный доступ журналистов", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что не согласен с пунктом минских договоренностях о проведении местных выборов на Донбассе. Он считает, что поскольку выборы проходят по украинскому законодательству, украинский закон исключает присутствие боевиков.

РБК-Украина писало, что для временно перемещенных лиц возможно применить электронное или дистанционное голосование на выборах в Донбассе.