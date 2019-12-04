Президент України Володимир Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі. Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Він зазначив, що тема місцевих виборів буде обговорюватися з Левеном, зокрема, у частині присутності іноземних спостерігачів.

"Я впевнений, що ми будемо піднімати питання можливості місцевих виборів. Для нас важливо, щоб це відповідало законодавству України, щоб були представлені всі наші партії, щоб були іноземні спостерігачі, і щоб був безпековий доступ журналістів", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Він вважає, що оскільки вибори проходять за українським законодавством, український закон виключає присутність бойовиків.

РБК-Україна писало, що для тимчасово переміщених осіб можливо застосувати електронне або дистанційне голосування на виборах на Донбасі.