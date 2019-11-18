Пристайко допустил электронное голосование для переселенцев на выборах на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что ЦИК должен организовать выборы на Донбассе

Для временно перемещенных лиц возможно нужно применить электронное или дистанционное голосование на выборах на Донбассе. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

Пристайко считает, "чем дольше мы будем обсуждать в теории, а не искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы, тем дольше выборов не будет".

"Я хочу, чтобы профессионалы собрались и сказали: эта ситуация не является обычной и прописанной в процедурах, но, понимая специфику, мы уже начали нарабатывать и вот есть такие-то предложения. Мы как МИД работаем над этим, но мы не профессионалы в проведении выборов", - отметил он.

Пристайко заявил, что вопросом проведения выборов на Донбассе должен заниматься ЦИК.

"У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это - сложнее, это - нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Дальше ОБСЕ говорит: выборы отвечают или не отвечают ожиданиям людей, которые проголосовали", - рассказал он.

Министр допустил, что для участия перемещенных лиц в выборах в ОРДЛО можно применить электронное или дистанционное голосование.



"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - добавил он.

Напомним, представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявляла, что выборы на оккупированном Донбассе вряд ли пройдут в ближайшие два-три года.

Также ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на оккупированных территориях Донбасса. В то же время он не стал комментировать, как удалось опросить жителей оккупированных районов.