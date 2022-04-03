ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал цели России и цель Украины

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 00:28
Зеленский назвал цели России и цель Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что защитники Украины делают все, чтобы российские захватчики не смогли добиться цели и оккупировать территории на юге и востоке нашей страны, на что сейчас Кремль направил свои главные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознаем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке.

В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что украинцы, благодаря сплоченности, взаимоподдержке "могут пройти самые сложные испытания, и выгнать врага, который в разы больше".

"Наши защитники и продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов во временно оккупированных районах. Вооруженные Силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносятся огневое поражение. Уничтожают всех, до кого могут дотянуться наши возможности", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее в Кремле назвали одну из главных целей развязанной против Украины войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой