Зеленський назвав цілі Росії та мету України

Президент Володимир Зеленський наголошує, що захисники України роблять все, щоб російські загарбники не змогли досягти мети й окупувати території на півдні та сході нашої країни, на що зараз Кремль направив свої головні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звернення глави Української держави.

"Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході.

У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що українці, завдяки згуртованості, взаємопідтримці "можуть пройти найскладніші випробування, і вигнати ворога, який в рази більше".

"Наші захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях. Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості", - зазначив глава держави.