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Меркель заявила о важности тщательной подготовки к нормандской встрече

Новости » Политика    25.09.2019 - 00:11
Меркель заявила о важности тщательной подготовки к нормандской встрече
Фото: Ангела Меркель и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Канцлер Германии заверила в неизменной поддержке Украины со стороны ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность тщательной подготовки встречи в Нормандском формате для достижения действенных результатов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Об этом Канцлер Федеративной республики Германия заявила в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН, где Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Федеральный канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны", - отметили в ОП.

Зеленский при этом подчеркнул, что "Украина остается последовательным в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов".

Напомним, в ходе Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию ситуации на донбассе. Также он выразил надежду, что взаимное исполнение минских соглашений станет следующим этапом.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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