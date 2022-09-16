Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии", - сказал президент.

Также Зеленский заявил об "определенных психологических барьерах" в Германии для поставок оружия Украине. Причиной этого ее нацистское прошлое.

Однако, по словам Зеленского, эти поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от "российского фашизма".