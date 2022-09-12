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Украине не удастся вернуть свою землю без США, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 17:39
Украине не удастся вернуть свою землю без США, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина нуждается в помощи Соединенных Штатов Америки в освобождении своих территорий от российских оккупантов, ведь страна является лидером по объемам поддержки нашего государства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Они (США - ред.) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", - сказал он.

Зеленский отметил, что он слышит месседжи о том, что представители Республиканской партии могут меньше поддерживать Украину, чем демократы. Однако он хочет верить, что двухпартийная поддержка останется.

Отметим, что 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса (Палата представителей) и треть членов Сената. Вероятно, что после выборов контроль над Палатой представителей перейдет от демократов к республиканцам.

"Для нас это очень важно. Мы воюем. Мы не можем дать возможности миру ослабить поддержку Украины, потому что Россия может тогда выиграть эту борьбу и это будет трагедия 21 столетия", - сказал он.

Президент добавил, что при наличии сигналов об ослаблении помощи Украине или относительно поддержки России в некоторых направлениях, наша страна будет коммуницировать со Штатами.

Напомним, недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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