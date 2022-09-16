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Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський повторно закликав інші країни активізувати постачання зброї до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про "певні психологічні бар'єри" у Німеччини для поставок зброї Україні. Причиною цього є її нацистське минуле.

Проте за словами Зеленського, ці постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від "російського фашизму".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав прискорити передачу Києву сучасних систем ППО.

Також, за словами Зеленського, Україна потребує допомоги Сполучених Штатів Америки у звільненні своїх територій від російських окупантів

Раніше, Зеленський прокоментував звільнення Харківської області. За його словами, Україна знову зробила те, що вважали за неможливе.

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