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Зеленский назвал сроки разведения сил у Петровского и Золотого

Новости » Политика    13.09.2019 - 10:49
Зеленский назвал сроки разведения сил у Петровского и Золотого
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По словам президента, разведение сил намечено на ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил сторон в ООС в районе Петровского и Золотого. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, разведение сил намечено на ближайшие недели.

"Следующий этап у нас - разведение в Петровском и Золотом. Думаю, мы придем к этому в ближайшие недели", - заявил президент.

Отметим, Зеленский также рассказал, что у него есть несколько идей, как вернуть Крым.

"Самая сложная ситуация, я думаю, будет с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько идей, но я не могу об этом говорить. Это рано. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждать с президентом США.

Кроме этого, сегодня на форуме Зеленский заявил, что Запад должен сохранять антироссийские санкции. Однако, введение миротворческой миссии на Донбасс он пока не рассматривает.

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