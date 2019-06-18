Зеленський назвав терміни нових переговорів у форматі нормандському

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Переговори в нормандському форматі заплановано на липень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Про це він повідомив 18 червня під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.

За словами президента, вже обговорювалися дати щодо повернення до нормандского формату.

"З приводу повернення до нормандскому формату... Ми обговорювали дати... Йшлося про те, щоб проводити переговори після парламентських виборів в Україні. Я хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша робоча зустріч (в нормандському форматі, - ред.) запланована вже в липні. Віримо в перемогу і завершення війни", - заявив Зеленський.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що зустріч радників в "нормандському форматі" відбудеться 12 липня.

"Ми проведемо зустріч радників і далі подивимося, як діяти далі. Німеччина в будь-якому випадку готова тут докласти всі свої сили. Я рада, що тристороння контактна група в рамках "мінського процесу" зараз знову працює більш рішуче", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив, що Росія повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу і здійснити звільнення 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року