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Зеленський назвав терміни ліквідації ДАБІ

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:05
Зеленський назвав терміни ліквідації ДАБІ
Фото: Володимир Зеленський на зустрічі з підприємцями в Полтаві (president.gov.ua)

Інспекцію ліквідують через два тижні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) буде ліквідована в найближчі два тижні. Про це він сказав під час зустрічі з підприємцями у Полтаві, повідомляє РБК-Україна.

За словами президента, ДАБІ є однією з найбільш корумпованих організацій в країні.

"Я думаю, що протягом максимум двох тижнів буде ліквідована (ДАБІ - ред.)", - заявив Зеленський.

Замість існуючої інспекції буде створений новий орган, концепцію якого представить новий глава уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ навіть створило робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших.

Через півроку про ліквідацію ДАБІ заявив колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво оцінюється майже у 100 млн гривень на рік.

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