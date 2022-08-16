Зеленский назвал способ, который заставит Путина закончить войну в Украине

Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине. Такого рода санкции дадут результат уже через год.

"Что это нам дает? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится", - сказал он.

По словам президента, результат после введения такого ограничения, если на него решиться, можно увидеть уже совсем скоро.

"Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат", - добавил Зеленский.