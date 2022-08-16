ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал способ, который заставит Путина закончить войну в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 19:07
Зеленский назвал способ, который заставит Путина закончить войну в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине. Такого рода санкции дадут результат уже через год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post.

"Что это нам дает? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится", - сказал он.

По словам президента, результат после введения такого ограничения, если на него решиться, можно увидеть уже совсем скоро.

"Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года до наступления зимы.

Ранее Зеленский заявил, что если бы Россия действительно хотела прекращения войны, то не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного