ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Это просто отвратительно. Зеленский отреагировал на призывы к переговорам с Россией

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 22:59
Это просто отвратительно. Зеленский отреагировал на призывы к переговорам с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Если бы Россия действительно хотела прекращения войны, то не взимала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Так глава государства прокомментировал разговоры о желании России возобновить переговоры с украинской стороной.

"Они (руководство России - ред.) активируют различных "эмиссаров" с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров. Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - заявил Зеленский.

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер после визита в Москву, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил о желании России вести переговоры по прекращению войны в Украине.

На это заявление отреагировали в Офисе президента, заявив, что подобные инициативы Москвы могут быть только приглашением к капитуляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении