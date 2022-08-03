Это просто отвратительно. Зеленский отреагировал на призывы к переговорам с Россией

Если бы Россия действительно хотела прекращения войны, то не взимала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .

"Они (руководство России - ред.) активируют различных "эмиссаров" с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров. Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - заявил Зеленский.

Так глава государства прокомментировал разговоры о желании России возобновить переговоры с украинской стороной.

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер после визита в Москву, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил о желании России вести переговоры по прекращению войны в Украине.

На это заявление отреагировали в Офисе президента, заявив, что подобные инициативы Москвы могут быть только приглашением к капитуляции.

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