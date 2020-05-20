Зеленский назвал скандальные "пленки Ермака" шантажом президента

Так называемые скандальные "пленки Ермака", на которых брат главы Офиса президента якобы договаривается о назначении на топ-должности за деньги, были шантажом президента и Офиса. Следствие до сих пор продолжается.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, кто делал эти записи.

"Я знаю для чего, знаю кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить о том, что сейчас идет следствие, но я знаю ответ. Как бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ. Частично там есть ответ, почему есть людей увольняю", - заявил он.

Президент подчеркнул, что "пленки Ермака" являются пустыми для него.

"Там все стороны расследуются, и кто виноват - пусть отвечают. Потому что, во-первых, это брат Ермака, во-вторых, там никаких денег и ничего нет на видео… Летом и осенью это обсуждалось и готовилось, чтобы шантажировать ОП и меня лично… Мы понимаем, кто имеет такую ​​технику? Государство имеет такую ​​технику, поэтому это все не пустое. Это серьезные вещи в этой ситуации", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" на "мошенничество" и передала в Национальную полицию.

В начале апреля разгорелся скандал после того, как нардеп Гео Лерос опубликовал записи с Денисом Ермаком - братом нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. На видео он якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицал, что брал деньги. Фигуранты пленок заявили, что якобы собрали для брата Ермака до 100 тыс. долларов.