Фигуранты пленок с братом Ермака заявили, что собрали для него до 100 тыс. долларов

Фото: Денис Ермак (скриншот из видео)

Деньги якобы предназначались, в том числе, Андрею Ермаку

Фигуранты скандальных пленок с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента - заявили, что собрали для него якобы до 100 тыс. долларов от людей, которые претендовали на высокие должности. Об этом они заявили в интервью Bihus.Info.

Сообщается, что интервью дали фигуранты пленок Дмитрий Штанько и Сергей Шумский. По словам первого, до 100 тысяч долларов от претендентов на должности передали Денису Ермаку, который лоббировал проекты, с которыми подавались кандидаты, чтобы войти в команду и занять должность. При этом необходимо было внести деньги за экспертизу проекта, а также часть денег - якобы в подтверждении "серьезных намерений" бороться за него. В дальнейшем, по словам фигурантов, деньги брали за саму встречу с Ермаком.

"Денис дальше обращается к Андрею (главе Офиса президента, - ред.). По крайней мере, первые разы так было… Ему не было смысла скрывать свое общение, он наоборот все это подносил, что общался с братом", - заявил Штанько.

Он также отметил, что судя по словам Дениса, Андрей Ермак якобы получил первые 10 тыс. долларов за назначение Александра Луцкого главой Госгеокадастра. При этом Штанько подтвердил, что лично писал Луцкому расписку, но его в итоге не назначили.

Фигуранты пленок также отметили, что идея искать людей во власть таким образом принадлежит якобы Андрею Ермаку, поскольку программа "Лифт", объявленная президентом Владимиром Зеленским, провалилась. Кроме того, они подтвердили, что вели переговоры с бывшим нардепом Владимиром Купчаком, который хотел возглавить "Энергоатом".

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал после того, как нардеп Гео Лерос опубликовал записи с Денисом Ермаком. На видео он якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги. Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Лероса.