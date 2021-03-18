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Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 14:27
Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы. Он поблагодарил Литву за противодействие реализации этого проекта.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы не обошли стороной тему энергетики. Ценим, что Литва всеми возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока-2", который является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы", - сказал президент.

Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

С целью ускорения завершения "Северного потока-2" Россия начала игнорировать экологические стандарты в Балтийском море. Российские корабли заходят в запретные морские зоны, чтобы сократить путь.

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