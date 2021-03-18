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Зеленський назвав "Північний потік-2" пасткою для країн Європи

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 14:27
Зеленський назвав "Північний потік-2" пасткою для країн Європи Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" пасткою для країн Європи. Він подякував Литві за протидію реалізації цього проекту.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

"Ми не оминули тему енергетики. Цінуємо, що Литва всіма можливими інструментами протидіє реалізації "Північного потоку-2", який є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи", - сказав президент.

Нагадаємо, Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.

Крім того, в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, незважаючи на санкції з боку США.

З метою прискорення завершення "Північного потоку-2" Росія почала ігнорувати екологічні стандарти в Балтійському морі. Російські кораблі заходять у заборонені морські зони, щоб скоротити шлях.

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