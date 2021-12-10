Зеленский назвал самый крепкий альянс для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев защищать свою Родину - это самый крепкий альянс. По его словам, это граждане страны доказали в начале войны на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу "1+1" .

"У нас большая страна. Она показала это в начале войны на Востоке. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство. Я думаю, что это самый крепкий сегодня Альянс, крепкий, чем любой военный блок", - сказал Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским, 9 декабря, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и Альянса.

Отметим, против вступления Украины в НАТО резко выступает Россия. Ее лидер Владимир Путин назвал неприемлемым такой шаг Киева.

Как сообщало РБК-Украина, Байден на переговорах с Путиным отверг требование о гарантиях невступления Украины в альянс.