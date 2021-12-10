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Зеленський назвав найміцніший альянс для України

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 20:48
Зеленський назвав найміцніший альянс для України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність українців захищати свою Батьківщину - це найміцніший альянс. За його словами, це громадяни країни довели на початку війни на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу "1+1".

"У нас велика країна. Вона показала це на початку війни на Сході. Всі готові в будь-який момент стати військовими і захищати свою державу. Я думаю, що це найміцніший сьогодні Альянс, міцніший, ніж будь-який військовий блок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові із Зеленським, 9 грудня, що можливе членство України в НАТО – це тема виключно Києва та Альянсу.

Зазначимо, що проти вступу України до НАТО різко виступає Росія. Її лідер Володимир Путін назвав неприйнятним такий крок Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, Байден на переговорах з Путіним відкинув вимогу щодо гарантій невступу України до альянсу.

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