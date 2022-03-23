Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Европейском союзе. Речь идет о восстановлении территориальной целостности нашей страны, а также ее вступлении в союз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины...что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также обратился к парламенту Франции с призывом помочь остановить войну.

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