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Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС

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Середа 23 березня 2022 16:44
Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський назвав очікування від головування Франції в Європейському союзу. Йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країна, а також її вступ до союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на з посиланням на звернення голови держави.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлена територіальна цілісність України...що під час головування Франції у ЄС буде ухвалене давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також звернувся до парламенту Франції з закликом допомогти зупинити війну.

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