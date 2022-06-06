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Зеленский назвал наиболее сложные участки на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

По состоянию на понедельник, 6 июня, Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке.

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", - подчеркнул президент.

Также глава украинского государства добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, так как его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (местных жителей - ред.). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", - рассказал Зеленский о своем визите в Луганскую область.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, украинские военные способны выбить оккупантов из Северодонецка. Однако, город не имеет важного стратегического значения.

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Владимир ЗеленскийСеверодонецкЗапорожская областьВойна России против Украины