Зеленський назвав найбільш складні ділянки на фронті

За словами президента, зараз спостерігається загрозлива ситуація у Запорізькій області та Сєверодонецьку.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ", - наголосив президент.

Також голова української держави додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", - розповів Зеленський про свій візит до Луганської області.