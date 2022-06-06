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Зеленський назвав найбільш складні ділянки на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Станом на понеділок, 6 червня, Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, зараз спостерігається загрозлива ситуація у Запорізькій області та Сєверодонецьку.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ", - наголосив президент.

Також голова української держави додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", - розповів Зеленський про свій візит до Луганської області.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ зачистили половину Сєверодонецька від росіян.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, українські військові здатні вибити окупантів з Сєверодонецька. Проте місто не має важливого стратегічного значення.

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Володимир ЗеленськийСєвєродонецькЗапорожская областьВійна Росії проти України