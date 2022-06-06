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Зеленский назвал лучшую гарантию разблокировки портов и возможного посредника

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Самыми лучшими гарантиями для разблокировки украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", - заявил он.

По его словам, Украина уже готова к вывозу зерна.

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет, и готовы рисковать, в частности, Турция.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что союзники Украины должны помочь в разблокировке морских портов и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода - это блокировка российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в морских портах Украины.

Добавим, что Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныТурцияпродовольственный кризис