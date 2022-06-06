Зеленський назвав найкращу гарантію розблокування портів і можливого посередника

"Зброя, яку ми зможемо розмістити в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не загрози. Це будуть найкращі гарантії", - заявив він.

За його словами, Україна вже готова до вивезення зерна.

"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен коридор безпеки", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що взяти участь у деблокаді зможуть країни, яким Україна довіряє, і готові ризикувати, зокрема, Туреччина.