Зеленський назвав найкращу гарантію розблокування портів і можливого посередника

Найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.
Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.
"Зброя, яку ми зможемо розмістити в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не загрози. Це будуть найкращі гарантії", - заявив він.
За його словами, Україна вже готова до вивезення зерна.
"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен коридор безпеки", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що взяти участь у деблокаді зможуть країни, яким Україна довіряє, і готові ризикувати, зокрема, Туреччина.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що союзники України повинні допомогти в розблокуванні морських портів і прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.
Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду - це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт в морських портах України.
Додамо, що Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит, принаймні, до кінця 2022 року.