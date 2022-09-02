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Зеленский назвал факторы, которые будут способствовать началу переговоров с РФ

Новина українською →
Киев, Пятница 02 сентября 2022 13:21
Зеленский назвал факторы, которые будут способствовать началу переговоров с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Для начала мирных переговоров необходимо несколько важных желаний. В первую очередь, Москва должна перестать решать вопросы войной и убийствами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на экономическом форуме "Амброзетти".

"Ключевой вопрос заключается в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия России началась не вчера, война идет 8 лет. Поэтому должно проявиться желание России решать вопросы не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что первое желание Москвы, необходимое для переговоров, - остановить попытки захвата украинских территорий. Второй важный пункт – это желание мира. Большинство стран в Европе поддерживают Украину, но нужно объединенное желание.

Третье желание – это желание российского общества закончить войну. Россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в умолчании. По словам Зеленского, гражданам РФ нужно осознавать, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут с чужой земли.

Ранее Зеленский заявил, что идеология ненависти спустя десятилетия вновь пытается захватить власть в Европе за счет массовых убийств и террора.

Также мы писали, что Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

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