Зеленский назвал факторы, которые будут способствовать началу переговоров с РФ

Для начала мирных переговоров необходимо несколько важных желаний. В первую очередь, Москва должна перестать решать вопросы войной и убийствами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на экономическом форуме "Амброзетти".

"Ключевой вопрос заключается в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия России началась не вчера, война идет 8 лет. Поэтому должно проявиться желание России решать вопросы не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что первое желание Москвы, необходимое для переговоров, - остановить попытки захвата украинских территорий. Второй важный пункт – это желание мира. Большинство стран в Европе поддерживают Украину, но нужно объединенное желание.

Третье желание – это желание российского общества закончить войну. Россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в умолчании. По словам Зеленского, гражданам РФ нужно осознавать, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут с чужой земли.