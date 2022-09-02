Зеленський назвав фактори, які сприятимуть початку переговорів з РФ

Для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. В першу чергу, Москва повинна перестати розв'язувати питання війною і вбивствами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на економічному форумі "Амброзетті".

"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія Росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання Росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що перше бажання Москви, необхідне для переговорів, - зупинити спроби захоплення українських територій. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.

Третє бажання - це бажання російського суспільства закінчити війну. Росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам РФ потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.