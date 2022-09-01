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Идеология ненависти снова пробует захватить власть в Европе, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 10:38
Идеология ненависти снова пробует захватить власть в Европе, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Вновь идеология ненависти спустя десятилетия пытается захватить власть в Европе за счет массовых убийств и террора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Вновь идеология ненависти пытается захватить пространство в Европе за счет массовых убийств и террора. Повторяется Велюнь в Харькове, Николаеве, городах Донбасса и Мариуполе, повторились сожженные города и села. Повторились Катынь в Оленовке, повторились депортации. Но есть то, что не повторилось. Никто не заключал преступных пактов с ненавистью", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что с первой минуты войны, развязанной Россией, Украина получает помощь настоящих друзей, которые стали украинским тылом и делают все, чтобы помочь воюющей стране одержать победу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой военные докладывали ему о ситуации на фронте.

Ранее Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

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