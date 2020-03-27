Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, внеочередное заседание Рады планируется на понедельник, 30 марта.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", - заявил Зеленский.

Также глава государство объяснил, почему внеочередное заседание перенесли именно на понедельник.

"Потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса. Из-за этого изменения в бюджете. Там надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику, из-за сокращения, чтобы не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщало, что внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, 29 марта. Отмечалось, что заседание парламента, скорее всего, проведут в сессионном зале.

До этого Зеленский провел встречу с руководителями фракций и призвал народных депутатов собраться на внеочередное заседание парламента в субботу, 28 марта.