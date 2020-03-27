Зеленський назвав дату позачергового засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, позачергове засідання Ради планується на понеділок, 30 березня.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання відбулось саме в понеділок", - заявив Зеленський.

Також глава держава пояснив, чому позачергове засідання перенесли саме на понеділок.

"Тому що пріорітетні речі - це підготовка ще деяких законопроектів щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Через це зміни до бюджету. Там треба дуже ретельно попрацювати, щоб нікого не образити, щоб не зупинити економіку, через скорочення, щоб не постраждали ні вчителі, ні медики. Тому буде декілька законопроектів, пов'язаних з економікою України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела в парламенті повідомляло, що позачергове засідання Ради може відбутися у неділю, 29 березня. Зазначалося, що засідання парламенту, найвірогідніше, проведуть у сесійній залі.

До цього Зеленський провів зустріч з керівниками фракцій та закликав народних депутатів зібратися на позачергове засідання парламенту у суботу, 28 березня.