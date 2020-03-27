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Внеочередное заседание Рады запланировано на воскресенье, - источник

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 17:39
Внеочередное заседание Рады запланировано на воскресенье, - источник
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что заседание может состояться 28 марта

Внеочередное заседание Верховной рады запланировано на воскресенье, 29 марта. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Подчеркнем, ранее внеочередное заседание планировали провести в субботу.

"Внеочередное заседание парламента планируется сейчас провести в воскресенье, 29 марта", - сказал источник.

По словам источников РБК-Украина, заседание скорее всего проведут в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина, парламент 26 марта должен был собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть пакет "антикоронавирусных" законопроектов, однако заседание отложили. Позже источник нашего агенства во фракции "Слуга народа" сообщил, что заседание состоится тогда, когда будет принято решение по секвестру государственного бюджета.

При этом глава государства Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и призывал депутатов ВР собраться на внеочередное заседание в субботу, 28 марта.

Добавим также, на внеочередном заседании парламента народные депутаты будут обеспечены перчатками, очками и респираторами.

Кроме того, председатель ВР Дмитрий Разумков отмечал, что в парламенте рассматривается вариант проведения внеочередного заседания не в здании Верховной рады. Он подчеркивал, что есть несколько вариантов места проведения заседания.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеКоронавирус
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