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Зеленский назвал дату визита в Германию

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию с рабочим визитом. Глава государства посетит Берлин 12 июля.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросам сотрудничества", - написал он.

Ранее сообщалось, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как стало известно позже, визит Зеленского в Соединенные Штаты планируется на конец июля 2021 года.

Кроме того, Ангела Меркель 15 июня посетит Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Визит запланирован на 15 июля.

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