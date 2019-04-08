Зеленский назвал дату дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение кандидата в Facebook.

По его словам, дебаты состоятся 19 апреля на НСК "Олимийский" накануне второго тура выборов.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему задать любой вопрос. Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчук не за решеткой", - сказал Зеленский.

Зеленский предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он поставит Порошенко на дебатах.

"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пиши в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019.

Так же в штабе Петра Порошенко считают, что проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны. В команде Порошенко убеждены, что дебаты станут для Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем.