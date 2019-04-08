Зеленський назвав дату дебатів з Порошенком

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення кандидата у Facebook.

За його словами, дебати відбудуться 19 квітня на НСК "Олімійський" напередодні другого туру виборів.

"19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчуки не за гратами", - сказав Зеленський.

Зеленський запропонував своїм виборцям допомогти йому обрати питання, які він поставить Порошенку на дебатах.

"Я думаю, що у народа України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь-ласка, пишіть в коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019.

Також в штабі Петра Порошенка вважають, що проведення дебатів необхідне для президентської команди з технологічного боку. У команді Порошенко переконані, що дебати стануть для Зеленського виходом в некомфортне для нього середовище серйозних політичних тем.