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У Порошенко рассказали о своей позиции по дебатам

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 10:47
У Порошенко рассказали о своей позиции по дебатам
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко убеждены, что дебаты нужно провести в несколько раундов

В штабе Петра Порошенко считают, что проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов".

В частности, как сообщил источник, в команде Порошенко убеждены, что в ходе дебатов с Зеленским действующий президент сможет заполучить преимущество над своим соперником. С одной стороны, это станет для Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем, а, с другой – Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более компетентным претендентом на президентское кресло.

В штабе Порошенко допускают, что сейчас команда Зеленского попытается избежать публичных дебатов, но при этом рассчитывают, что дебаты все же состоятся. "Мы дойдем к тому, что через неделю по всей стране будут флажки "Вова, иди на дебаты". Мы доведем эту историю до абсурда. Ему не останется иного выхода", – рассказывает один из членов президентского штаба.

Их позиция – дебаты нужно провести в несколько раундов. По словам спикера предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева, публичная дискуссия между кандидатами должна пройти, прежде всего, по темам, которые относятся к конституционным полномочиям президента.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

РБК-Украина писало, что председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу относительно дебатов между кандидатамиперед вторым туром выборов с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко.

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