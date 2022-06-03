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Зеленский назвал число посольств, возобновивших работу в Киеве

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Киев возвращаются посольства разных стран. В том числе в столице уже возобновили работу 50 представительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что это свидетельствует о том, что страны верят в победу Украины и убеждены, что украинцы смогут защитить свою страну от военной агрессии России.

"По состоянию на сегодня их уже 50. Это очень важно, и не только практически для работы дипломатов, но и на символическом уровне. Каждое новое посольство, которое возвращается в нашу столицу, является свидетельством веры в нашу победу, в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле Российской Федерацией", - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты у посла США Бриджит Бринк, посла Молдовы Валериу Кивера и посла Индии Харша Кумара Джейна.

Ранее посол Финляндии вернулся в Киев. До этого в столице возобновила работу посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

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Владимир Зеленский