Зеленський назвав кількість посольств, які відновили роботу в Києві

Президент зазначив, що це свідчить про те, що країни вірять у перемогу України і переконані, що українці зможуть захистити свою країну від військової агресії Росії.

"Станом на сьогодні їх вже 50. Це дуже важливо, і не тільки практично для роботи дипломатів, а й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри в нашу перемогу, в те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язаній на нашій землі Російською Федерацією", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 червня прийняв вірчі грамоти у посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківера і посла Індії Харша Кумара Джейна.

Раніше посол Фінляндії повернувся до Києва. До цього в столиці відновила роботу посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

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