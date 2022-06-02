Зеленский принял верительные грамоты трех послов и основал новую традицию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Церемония передачи верительных грамот украинскому президенту проходила на территории Софии Киевской. Как отметили в Офисе президента, это теперь новая традиция.

"Я желаю всем вам стать послами своих государств во всей Украине. И когда внуки и правнуки будут просить вас рассказать о временах вашей работы здесь, чтобы у вас были воспоминания о визитах в украинский Донецк, украинский Луганск, украинскую Ялту", - сказал глава государства новым послам на церемонии.

Президент принял верительные грамоты у посла США Бриджит Бринк, посла Молдавии Валериу Киверя и посла Индии Харша Кумара Джейна.