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Зеленский назвал большую ошибку России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Yale CEO Summit.

"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", - подчеркнул глава украинского государства.

При этом он добавил, что такие действия со стороны РФ очень большая ошибка, ведь это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым разблокировку украинских портов для возобновления экспорта зерна. Стороны договорились продолжить переговоры.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, лучшими гарантиями разблокирования украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в том числе противокорабельных систем.

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