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Зеленський назвав велику помилку Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія від свого бажання стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада РФ думає виключно як політики, а не як менеджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Yale CEO Summit.

"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість україни той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом, або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менші ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно", - підкреслив голова української держави.

При цьому він додав, що такі дії з боку РФ є дуже великою помилкою, адже це призведе до харчового геноциду у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим розблокування українських портів для відновлення експорту зерна. Сторони домовились продовжити переговори.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

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