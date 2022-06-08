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Главы МИД Турции и России обсудили деблокаду Черного моря: названы итоги встречи

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Среда 08 июня 2022 21:20
Главы МИД Турции и России обсудили деблокаду Черного моря: названы итоги встречи Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (ukrinform.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым деблокаду украинских портов для возобновления экспорта зерна. Стороны договорились продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла Украины в Турции Василия Боднаря по итогам встречи.

"Как мы понимаем пока что из публичной коммуникации, речь идет только о том, что "договорились договариваться", что нет никаких конкретных договоренностей, и их не может быть без нас. Турецкая сторона получила информацию от российской стороны, какова их позиция", - рассказал посол.

По словам Боднаря, следующим этапом станет встреча между Турцией и Украиной, на которой обсудят позицию РФ по деблокаде. На ней попытаются “найти общие точки соприкосновения”.

При этом он отметил, что договориться с Россией будет очень сложно, потому как ей выгодно не выпускать украинское продовольствие на мировой рынок. Власти РФ намерены "продать побольше своего зерна и наворовать наше на оккупированных территориях".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

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