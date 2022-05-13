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Зеленский назвал больными командиров РФ после обстрелов школы и завода

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Киев, Пятница 13 мая 2022 00:05
Зеленский назвал больными командиров РФ после обстрелов школы и завода Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский назвал больными российских командиров, отдавших приказы обстрелять школы в Черниговской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Он пообещал восстановить разрушенные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно добиться уничтожением школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны, и неизлечимо", - сказал президент.

Он добавил, что оккупанты "били еще и по Полтавщине, по Кременчугу. Снова по заводу, чтобы у людей просто не было бензина. Реально больные".

Зеленский также сообщил, что за время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу.

"Что это такое? Это глупость, это варварство, это самоуничтожение самой России как государства, на которое хоть кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию", - отметил он.

Напомним, в четверг российские оккупанты ночью открыли огонь по территории Черниговской области. Обстреляли школу и интернат в городе Новгород-Северский.

Также россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Владимир Зеленский
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