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Оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области. Есть погибшие

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Четверг 12 мая 2022 13:47
Оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области. Есть погибшие Фото: оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью открыли огонь по территории Черниговской области. Обстреляли школу и интернат в городе Новгород-Северский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Во время огня по городу Новгород-Северский, произошел пожар в здании школы. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 - получили ранения.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м", - добавляет пресс-служба.

К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты, вчера, 11 мая, обстреляли Черниговскую область из минометов. Огонь велся с территории России.

Между тем Ичнянский городской совет области предупредил о том, что жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая через военные учения.

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Украина Российская Федерация Черниговская область
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