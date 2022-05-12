Оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области. Есть погибшие

Российские оккупанты ночью открыли огонь по территории Черниговской области. Обстреляли школу и интернат в городе Новгород-Северский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Во время огня по городу Новгород-Северский, произошел пожар в здании школы. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 - получили ранения.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м", - добавляет пресс-служба.

К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.