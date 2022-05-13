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Зеленський назвав хворими командирів РФ після обстрілів школи і заводу

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 00:05
Зеленський назвав хворими командирів РФ після обстрілів школи і заводу Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських командирів, які віддали накази обстріляти школи в Чернігівській області і нафтопереробний завод в Полтавській області. Він пообіцяв відновити зруйновані об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, ще й по школах. Звичайно, Російська держава в такому стані, що будь-яка освіта йому тільки заважає. Але чого можна домогтися знищенням шкіл? Всі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі, і невиліковно", - сказав президент.

Він додав, що окупанти "били ще й по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі".

Зеленський також повідомив, що за час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню.

"Що це таке? Це дурість, це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоч хтось у світі міг дивитися як на культурну націю",- зазначив він.

Нагадаємо, у четвер російські окупанти вночі відкрили вогонь по території Чернігівської області. Обстріляли школу та інтернат у місті Новгород-Сіверський.

Також росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ.

11 травня ракетний удар з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Володимир Зеленський
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