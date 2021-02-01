Зеленский назвал беспорядки в Капитолии США сильнейшим ударом по демократии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его шокировал штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Он считает, что миру после этого будет довольно сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу HBO.

Президенту было довольно сложно наблюдать за этими событиями, которые он назвал "ударом по демократии США".

"Мы привыкли верить, что в США есть идеально работают демократические институты, власть передается спокойно ... В Украине мы пережили две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии", - заявил Зеленский.

Напомним, 6 января акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

После чего ФБР также проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский днем ​​7 января заявил, что осуждает насилие, которое происходило в накануне в Вашингтоне.