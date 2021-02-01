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Зеленський назвав заворушення в Капітолії США найсильнішим ударом по демократії

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 03:40
Зеленський назвав заворушення в Капітолії США найсильнішим ударом по демократії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський заявив, що його шокував штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Він вважає, що світу після цього буде досить складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу HBO.

Президенту було досить складно спостерігати за цими подіями, які він назвав "ударом по демократії США".

"Ми звикли вірити, що в США є демократичні інститути, що ідеально працюють, влада передається спокійно. В Україні ми пережили дві революції, ми розуміли, що таке може відбуватися і у світі. Але що це могло статися в США? Цього ніхто не очікував. Я був дуже стурбований, не хотів, щоб стався переворот. Після такого, я вважаю, світу буде складно розглядати США як символ демократії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Після чого ФБР також перевіряє інформацію про наміри вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський вдень 7 січня заявив, що засуджує насильство, яке відбувалося напередодні у Вашингтоні.

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Новини України Політика Володимир Зеленськийкапитолий

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