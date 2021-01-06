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Взрывные устройства обнаружили в офисе республиканцев и Капитолии. Их обезвредили

Вашингтон, Среда 06 января 2021 23:53
Взрывные устройства обнаружили в офисе республиканцев и Капитолии. Их обезвредили
Фото: эвакуация (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Как минимум две самодельные бомбы были обезврежены американскими правоохранителями. Одна была найдена в здании, в котором размещаются офисы Республиканского национального комитета, а другая - в комплексе зданий Капитолия США.

Об этом сообщил CNN представитель федеральных правоохранительных органов.

По его словам, это были настоящие взрывные устройства, которые пришлось подорвать.

Напомним, 6 января протестующие ворвались в зал заседаний Сената США, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа перешли к радикальным действиям, несмотря на его призывы к мирному протесту.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Добавим, что протестующие прорвались в здание Капитолия и зашли в помещение, где заседает американский Сенат. Из здания Капитолия эвакуировали сенаторов и конгрессменов.

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