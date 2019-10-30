Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре составляющие возвращения аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил во время форума в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, основными составляющими для возврата Донбасса и Крыма является прозрачность и публичность, консенсус в украинском обществе, реализм, а также имплементация.

"Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать 4 обязательные составляющие. Первая - прозрачность и публичность. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог. Именно поэтому проходит этот форум - это первый шаг для поиска ответа на важнейшие вопросы. Речь идет о судьбе государства. Вторая составляющая: консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой. Третья составляющая - это реализм. Ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым военным путем. Уже завтра все не заговорят на украинском языке. Мы должны быть реалистами и не бояться правды. Четвертая составляющая - это имплементация - способность воплощать стратегию в жизнь, реальные шаги и реальные результаты", - пояснил президент.

Напомним, ранее украинский президент назвал основные этапы для завершения войны на Донбассе. Глава государства отметил, что для завершения войны необходимо прекратить стрелять, примирить людей и обеспечить безопасную реинтеграцию.