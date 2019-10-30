Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав чотири складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час форуму в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, основними складовими для повернення Донбасу та Криму є прозорість та публічність, консенсус в українському суспільстві, реалізм, а також імплементація.

"Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати 4 обовязкові складові. Перша - прозорість і публічність. Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має разом з громадянським суспільством ініціювати масштабний національний діалог. Саме тому проходить цей форум - це перший крок для пошуку відповіді на найважливіші питання. Мова йде про долю держави. Друга складова: консенсус. Українському суспільству потрібно домовитися між собою. Третя складова - це реалізм. Помилково думати, що ми швидко повернемо Крим військовим шляхом. Вже завтра усі не заговорять українською мовою. Ми маємо бути реалістами і не боятися правди. Четверта складова - це імплементація - здатність держави втілювати стратегію у життя, реальні кроки і реальні результати", - пояснив президент.

Нагадаємо, раніше український президент назвав основні етапи для завершення війни на Донбасі. Глава держави зазначив, що для завершення війни необхідно припинити стріляти, примирити людей та забезпечити безпечну реінтеграцію.